Шнуров оштрафовал Канделаки за интервью с секретарём генсовета «Единой России» Турчаком

Генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров заявил, что оштрафовал телеведущую Тину Канделаки после интервью с секретарем генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком. Об этом Шнуров рассказал в эфире телеканала «Дождь».

По словам продюсера, Канделаки не задала вопрос о покушении на журналиста Олега Кашина, несмотря на то, что он «был записан». Шнуров отметил, что ведущая могла посчитать вопрос не слишком интересным, «потому что это было 10 лет назад».

Сумма штрафа Канделаки не сообщается.

Секретарь генсовета «Единой России» Турчак дал интервью каналу RTVI в октябре текущего года. После этого несколько журналистов телеканала объявили о завершении работы на RTVI, отметив, что не хотят иметь отношения к ресурсу с «комплиментарным» интервью единоросса.

Журналист «Коммерсанта» Олег Кашин подвергся нападению в Москве в ноябре 2010 года. Кашину сломали челюсти, ноги, повредили пальцы. Незадолго до инцидента журналист в своём ЖЖ резко высказался о Турчаке, в то время занимавшем пост губернатора Псковской области. Преступник, осуществивший нападение, заявлял, что Турчак — один из его заказчиков.

