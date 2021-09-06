«Камаз» представил первый пассажирский водоробус

При этом Савинков добавил, что испытания не могут пройти в другом месте, так как автономная водородная заправочная станция есть только в подмосковной Черноголовке.

Ранее акции компании подскочили в цене в ходе торгов на Московской бирже на 40% - до 132,1 рубля за штуку. Это максимальное значение с июля 2008 года. Ценные бумаги Камского автомобильного завода растут третий день подряд. Поводом для этого стала опубликованная очень хорошая финансовая отчётность за первую половину 2021 года. Кроме того, сказалось заявление кабинета министров о выделении средств на компенсацию процентов по инвестициям компании.

