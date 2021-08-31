Акции «КАМАЗа» на Мосбирже подскочили на 40%

Акции публичного акционерного общества «КАМАЗ» подскочили в цене в ходе торгов на Московской бирже на 40% - до 132,1 рубля за штуку. Это максимальное значение с июля 2008 года. Ценные бумаги Камского автомобильного завода растут третий день подряд.

Поводом для ралли стала опубликованная очень хорошая финансовая отчётность за первую половину 2021 года. Кроме того, сказалось заявление кабинета министров о выделении средств на компенсацию процентов по инвестициям компании.

На минувшей неделе правительство объявило о выделении более 1 миллиарда рублей на модернизацию производства и обновление модельного ряда грузовых автомобилей «КАМАЗа». Распоряжение подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин после рабочего визита на завод в Набережные Челны в июне.

Согласно отчету ПАО «КАМАЗ», объем инвестиций в текущем году превысит 17 миллиардов рублей, на развитие модельного ряда направят 13 миллиардов рублей. Чистая прибыль компании по итогам первых шести месяцев этого года составила почти 4 миллиарда рублей против 32 миллионов годом ранее. Выручка выросла на 40,2% и составила 118,853 млрд руб.

Главным фактором роста финансовых показателей «КАМАЗа» стало увеличение продаж грузовиков на внутреннем и внешнем рынках в годовом выражении на 45%, до 21 миллиона 578 тысячи штук. Компания также констатирует, что выручка от сегмента автобусов, электробусов и спецтехники за отчётный период выросла на 47%.

