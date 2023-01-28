«Не знаю, куда себя деть!»: Кадыров высмеял украинское обещание ударить по Грозному

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на угрозы руководителя украинской неонацистской группировки «С14» (запрещена в РФ и признана экстремистской) Евгения Карася. Кадыров записал видеообращение, в котором назвал украинца «шнурком» и «шайтаном».

«Я тут прочитал заявление ихнего «шнурка», что их ракеты якобы долетят до Грозного. Я так испугался, что не знаю, куда себя деть... В бункер?», - сказал Кадыров и засмеялся.

«Шайтаны, мы вас ищем повсюду, мы вас уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать. Наши снаряды-ракеты долетят до вас, а ваши — останутся у вас, если они у вас есть», - пообещал также глава Чечни.

Ранее замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР и помощник главы Чечни Апти Алаудинов призвал россиян объединяться в «народные дружины» из-за угрозы диверсий.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:УкраинаЧечняРамзан Кадыров
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