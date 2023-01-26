Кадыров сообщил об успехах в районе Новомихайловки в ДНР

«При помощи надёжного разведчика - квадрокоптера - наши воины вычисляют расположение противника и наводят на него весь гнев артиллерии. Тут у бандитов нет никаких шансов. Российские снаряды ложатся аккуратно в цель, нанося непоправимый урон живой силе натовских приспешников», - добавил чеченский лидер.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об успехах российской армии на запорожском направлении. Со своей стороны, советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил 26 января, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах этого города.

