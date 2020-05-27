Кадыров рассказал о своем праве заболеть

Кадыров укоризненно отметил, что даже если он заболел — в мире коронавирусом болеют миллионы людей, а десятки тысяч уже умерли.



«Я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек», - подчеркнул глава Чечни.



Ранее в СМИ появились сообщения, что Кадыров заболел коронавирусом и был доставлен на лечение в Москву. В окружении главы Чечни эти сведения категорически опровергли, сообщала «Свободная пресса».



Ранее сотрудники больницы в чеченском Гудермесе пожаловались на нехватку средств индивидуальной защиты. Впоследствии они принесли извинения за свои жалобы по телевидению, а сам Кадыров потребовал уволить жалобщиков, сообщал ОТР.

