Кадыров рассказал о своем праве заболеть

Глава Чечни Рамзан Кадыров в среду, 27 мая, рассказал о состоянии своего здоровья. Руководитель республики выступил с заявлением в прямом эфире в соцсети Instagram — трансляцию вел помощник главы республики, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

Кадыров замечен с катетером на руке во время совещания

Кадыров укоризненно отметил, что даже если он заболел — в мире коронавирусом болеют миллионы людей, а десятки тысяч уже умерли.

«Я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек», - подчеркнул глава Чечни.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Кадыров заболел коронавирусом и был доставлен на лечение в Москву. В окружении главы Чечни эти сведения категорически опровергли, сообщала «Свободная пресса».

Ранее сотрудники больницы в чеченском Гудермесе пожаловались на нехватку средств индивидуальной защиты. Впоследствии они принесли извинения за свои жалобы по телевидению, а сам Кадыров потребовал уволить жалобщиков, сообщал ОТР.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:КоронавирусКадыровЧечня
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