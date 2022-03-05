Кадыров потребовал ужесточить закон о фейках

По его словам, в принятой редакции закона речь идет о дезинформации, касающейся действий только Вооруженных сил РФ.

«Это оставит лазейку для провокаторов, которые воспользуются ограниченностью формулировки и избегут наказания», - подчеркнул Кадыров.

Ранее юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если журналист по своей небрежности распространил ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, то это действие не будет предполагать уголовной ответственности по новой статье о фейках. По его словам, сотрудники СМИ могут иногда просто ошибиться.

