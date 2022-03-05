Кадыров потребовал ужесточить закон о фейках

Закон об ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ необходимо расширить и внести в него статьи о действиях Национальной гвардии и других специальных подразделений. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале.

Путин утвердил закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ

По его словам, в принятой редакции закона речь идет о дезинформации, касающейся действий только Вооруженных сил РФ.

«Это оставит лазейку для провокаторов, которые воспользуются ограниченностью формулировки и избегут наказания», - подчеркнул Кадыров.

Ранее юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если журналист по своей небрежности распространил ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, то это действие не будет предполагать уголовной ответственности по новой статье о фейках. По его словам, сотрудники СМИ могут иногда просто ошибиться.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:ФейкЗаконРамзан КадыровРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры