Кадыров потребовал ужесточить закон о фейках
Закон об ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ необходимо расширить и внести в него статьи о действиях Национальной гвардии и других специальных подразделений. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в принятой редакции закона речь идет о дезинформации, касающейся действий только Вооруженных сил РФ.
«Это оставит лазейку для провокаторов, которые воспользуются ограниченностью формулировки и избегут наказания», - подчеркнул Кадыров.
Ранее юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если журналист по своей небрежности распространил ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, то это действие не будет предполагать уголовной ответственности по новой статье о фейках. По его словам, сотрудники СМИ могут иногда просто ошибиться.
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