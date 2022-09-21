Шойгу заявил, что мобилизацию проводят для контроля уже освобожденных территорий

Частичная мобилизация в России проводится для контроля уже освобожденных территорий Украины. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Без студентов и призывников»: Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации

Президент Владимир Путин в среду объявил о частичной мобилизации в стране, напоминает телеканал 360. Пресс-служба Кремля уже опубликовала соответствующий указ, отмечает Свободная пресса. В ряды армии будут призывать прежде всего россиян из запаса, имеющих определенные специальности и боевой опыт.

Как отметил Шойгу, линия боевого соприкосновения составляет уже более 1000 км.

«То, что сзади и то, что по этой линии, надо закреплять, эти территории надо контролировать. Конечно, в первую очередь именно для этого делается эта работа, я имею в виду частичную мобилизацию», — подчеркнул министр.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МобилизацияМинобороныСпецоперацияСергей Шойгу
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