Кабмин Японии созовет совет по вопросу введения режима ЧС из-за коронавируса
Кабмин Японии готовится созвать экспертный совет по поводу введения режима чрезвычайной ситуации в Токио и трех соседних префектурах на фоне отсутствия ощутимых изменений в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом информирует агентство Киодо.
В воскресенье глава кабмина Японии Ёсихидэ Суга провел совещание с министром по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимурой и другими членами правительства и заслушал их доклады по ситуации. На следующей неделе экспертный совет примет решение о необходимости введения ЧС из-за пандемии коронавируса, ее сроках, влиянии на экономику столичного региона и состоянии системы здравоохранения. По итогам совета ожидается пресс-конференция премьер-министра.
Накануне губернаторы Токио, Сайтамы, Канагавы и Тибы направили в правительство Японии просьбу объявить в указанных префектурах режим чрезвычайной ситуации. Они пояснили, что предпринятые меры борьбы с авндемией коронавируса не дали значимого результата, а количество заражений коронавирусом увеличивается, отмечает РИА Новости.
В Японии 3 декабря выявлено 3158 новых фактов заражения COVID-19. Общее число инфицированных приближается к 246 тысячам. При этом 816 человек из них проживают в Токио. От коронавируса в стране скончались 3634 человека.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,2 млн+24 150 / сут.
Умерли
58 506+504 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+19 847 / сут.
- Кабмин Японии созовет совет по вопросу введения режима ЧС из-за коронавируса
- Трамп заявил о сильном завышении статистики смертей в США
- Медведчук отреагировал на опровержение возможной регистрации «Спутника V» на Украине
- Песков пообещал своевременно сообщить о планах Путина на Рождество
- Представители кабминов Армении и России обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru