Кабмин Японии созовет совет по вопросу введения режима ЧС из-за коронавируса

В воскресенье глава кабмина Японии Ёсихидэ Суга провел совещание с министром по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимурой и другими членами правительства и заслушал их доклады по ситуации. На следующей неделе экспертный совет примет решение о необходимости введения ЧС из-за пандемии коронавируса, ее сроках, влиянии на экономику столичного региона и состоянии системы здравоохранения. По итогам совета ожидается пресс-конференция премьер-министра.

Накануне губернаторы Токио, Сайтамы, Канагавы и Тибы направили в правительство Японии просьбу объявить в указанных префектурах режим чрезвычайной ситуации. Они пояснили, что предпринятые меры борьбы с авндемией коронавируса не дали значимого результата, а количество заражений коронавирусом увеличивается, отмечает РИА Новости.

В Японии 3 декабря выявлено 3158 новых фактов заражения COVID-19. Общее число инфицированных приближается к 246 тысячам. При этом 816 человек из них проживают в Токио. От коронавируса в стране скончались 3634 человека.

