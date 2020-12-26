СМИ: Япония ввела международный запрет на въезд в страну

Правительство Японии решило запретить въезжать в страну гражданам всех стран и регионов мира, сообщает агентство Киодо.

Известно, что эти ограничения будут введены с 28 декабря 2020 года и на весь январь следующего года.

Напомним, по официальным данным, в Японии 218 385 заражены коронавирусом, выздоровели 180 032, умерли 3 052 человека.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГраницаЗапретКоронавирусЯпония
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