СМИ: Япония ввела международный запрет на въезд в страну
26 декабря 202016:48
Правительство Японии решило запретить въезжать в страну гражданам всех стран и регионов мира, сообщает агентство Киодо.
Известно, что эти ограничения будут введены с 28 декабря 2020 года и на весь январь следующего года.
Напомним, по официальным данным, в Японии 218 385 заражены коронавирусом, выздоровели 180 032, умерли 3 052 человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru