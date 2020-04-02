Кабмин выделит более 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи

Правительство направляет более пяти 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи. Как пишет РИА Новости, соответствующий документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном сайте правительства. Отмечается, что деньги выделены из резервного фонда и предназначены для борьбы с распространением коронавирусоной инфекции в регионах. На эти средства нужно будет приобрести не менее 1200 автомобилей, сообщает телеканал 360.

Добавим, Минпромторг в ближайшие два дня должен подготовить перечень возможных для закупки типов автомобилей. Минздрав, в свою очередь, направит в Минпромторг схему распределения автомобилей между регионами, отмечает RT.