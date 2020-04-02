Кабмин выделит более 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи
Правительство направляет более пяти 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи. Как пишет РИА Новости, соответствующий документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном сайте правительства. Отмечается, что деньги выделены из резервного фонда и предназначены для борьбы с распространением коронавирусоной инфекции в регионах. На эти средства нужно будет приобрести не менее 1200 автомобилей, сообщает телеканал 360.
Добавим, Минпромторг в ближайшие два дня должен подготовить перечень возможных для закупки типов автомобилей. Минздрав, в свою очередь, направит в Минпромторг схему распределения автомобилей между регионами, отмечает RT.
Ранее НСН писала, что Минфин зарезервировал на преодоление последствий кризиса в экономике и распространения коронавирусной инфекции в России более 1,4 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Также глава кабмина отметил, что на поддержку занятости в России правительство выделяет более 150 млрд руб. Эти средства помогут представителям малого и среднего бизнеса не сокращать зарплатный фонд и не увольнять сотрудников.
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