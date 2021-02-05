Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в США

Препарат вызывает иммунный ответ в организме человека. Он может храниться в морозильных камерах в течение нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что число вакцинированных от COVID-19 американцев превысило количество заразившихся. По данным на 2 февраля, около 26,5 млн граждан получили вакцину от коронавируса, в то время как в стране было зафиксировано 26,2 млн случаев заражения.

