Экс-адвокат Пашаев опроверг информацию о поездке Блиновского с фронта в Москву

Ранее СМИ сообщили, что Блиновский якобы уезжал в увольнение в Москву, чтобы решить финансовые вопросы, а позже вернулся в воинскую часть.

Пашаев назвал эти сведения «бредом».

«Он [Блиновский] никуда не уезжал, он не может — он сейчас на передовой», — отметил собеседник агентства.

Экс-адвокат указал, что сейчас с его сослуживцем нет связи.

В апреле стало известно, что Алексей Блиновский отправился в зону СВО, чтобы реабилитироваться и попытаться вызволить из СИЗО жену-«королеву марафонов», обвиненную в уклонении от уплаты налогов, легализации денег, неправомерном обороте средств платежей, напоминает «Свободная пресса».

