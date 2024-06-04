Экс-адвокат Пашаев опроверг информацию о поездке Блиновского с фронта в Москву
Муж блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский не покидал зону специальной военной операции и находится на передовой. Об этом заявил его сослуживец, бывший адвокат Эльман Пашаев в беседе с РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что Блиновский якобы уезжал в увольнение в Москву, чтобы решить финансовые вопросы, а позже вернулся в воинскую часть.
Пашаев назвал эти сведения «бредом».
«Он [Блиновский] никуда не уезжал, он не может — он сейчас на передовой», — отметил собеседник агентства.
Экс-адвокат указал, что сейчас с его сослуживцем нет связи.
В апреле стало известно, что Алексей Блиновский отправился в зону СВО, чтобы реабилитироваться и попытаться вызволить из СИЗО жену-«королеву марафонов», обвиненную в уклонении от уплаты налогов, легализации денег, неправомерном обороте средств платежей, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru