Избыточно-недостаточные: В Госдуме оценили нововведения для водителей
Первый зампред комитета по госстроительству Госдумы в беседе с НСН отметил, что все эти нововведения уже обсуждалось достаточно долго.
С 1 июля в России вступит в силу целый ряд нововведений для водителей и автомобилей, которые ввезут в нашу страну после этой даты. Так, нельзя будет ввозить в страну пассажирские автобусы и микроавтобусы, грузовики с манипуляторами, самосвалы и строительную спецтехнику. Все автобусы оборудуют тахографами. Усложнится ввоз праворульных автомобилей.
Также для получения или продления срока действия водительского удостоверения автовладельцам нужно будет сдавать дополнительные анализы.
Первый зампред комитета по госстроительству Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с НСН отметил, что все эти нововведения уже обсуждалось достаточно долго.
«Какие-то меры можно назвать избыточными, какие-то недостаточными. После вступления во Всемирную торговую организацию мы стали искать обходные механизмы для некоторых из ее требований, например, о снижении пошлин на ввозимые автомобили. Ввели пошлины, ввели экологический сбор. То есть нейтрализовали те плюсы, которые ВТО нам давала. Ряд требований приняли и в Техрегламент безопасности колесно-транспортных средств. Там есть явное лоббирование интересов наших производителей шин. У нас запрещено использование летней резины в новом сезоне. Поэтому абсолютно годные шины отправляются на помойку. По праворульным автомобилям есть ограничение для пассажирских автобусов иметь входную дверь только с правой стороны», - сказал Лысаков.
Ранее Вячеслав Лысаков в беседе с НСН заявил, что тахограф – вещь необходимая, но в нынешних кризисных условиях его введение усугубит и без того непростую финансовую ситуацию россиян.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
621 тыс.+6 800 / сут.
Умерли
8 781+176 / сут.
Выздоровели
384 тыс.+8 988 / сут.
- В Москве на субботу объявлен «желтый» уровень опасности из-за жары
- Милонов предложил отказаться от празднования Дня России
- Избыточно-недостаточные: В Госдуме оценили нововведения для водителей
- В ЦИК заверили в невозможности двойного голосования по Конституции
- СМИ: Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru