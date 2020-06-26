Избыточно-недостаточные: В Госдуме оценили нововведения для водителей

С 1 июля в России вступит в силу целый ряд нововведений для водителей и автомобилей, которые ввезут в нашу страну после этой даты. Так, нельзя будет ввозить в страну пассажирские автобусы и микроавтобусы, грузовики с манипуляторами, самосвалы и строительную спецтехнику. Все автобусы оборудуют тахографами. Усложнится ввоз праворульных автомобилей.

Также для получения или продления срока действия водительского удостоверения автовладельцам нужно будет сдавать дополнительные анализы.

Первый зампред комитета по госстроительству Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с НСН отметил, что все эти нововведения уже обсуждалось достаточно долго.