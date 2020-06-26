Новые правила для автомобилистов: Что изменится с 1 июля
С 1 июля в России вступит в силу целый ряд нововведений для водителей и автомобилей, которые ввезут в нашу страну после этой даты. НСН рассказывает о новых правилах.
Запрещен ввоз техники категорий M2 и M3
С 1 июля нельзя ввозить в страну всю технику категорий M2 и M3. К ним, в первую очередь, относятся пассажирские автобусы и микроавтобусы, грузовики, имеющие манипуляторы, а также самосвалы и строительная спецтехника.
Усложняется ввоз в Россию праворульных авто
Размер пошлины для таких машин зависит от объема двигателя, возраста и экологического класса. Также владелец будет обязан получить технический сертификат о соответствии конструкции автомобиля требованиям безопасности. После этого водителю придется оплатить оформление, НДФЛ, НДС, акциз и утилизационный сбор.
Спецоборудование можно устанавливать только в спецлаборатории
Водителям, которые хотят установить газобаллонное оборудование, багажник, фаркоп, лебедку, придется обращаться в спецлабораторию. Ранее некоторые компании выдавали необходимое заключение дистанционно, основываясь на присылаемых владельцем фотографиях. С 1 июля водителям придется в обязательном порядке привозить тюнингованный автомобиль в лабораторию. Госавтоинспекция считает, что прежде чем выпускать автомобиль с доработками на трассы, необходимо быть полностью уверенным в его безопасности.
Все автобусы оборудуют тахографами
Тахограф непрерывно ведет регистрацию маршрута и скорости движения, времени работы и отдыха водителей. На данный момент установка контролирующих устройств обязательно для пассажирских автобусов и грузовиков массой свыше 15 тонн, работающих на линии международных перевозок.
Меняется порядок прохождения обязательного медосвидетельствования
Для получения или продления срока действия водительского удостоверения владельцам транспортных средств нужно будет сдавать дополнительные анализы. Но они понадобятся только в том случае, если врач-нарколог найдет у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками. Изначально Минздрав предполагал проводить подобные исследования всем без исключения водителям.
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