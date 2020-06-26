Новые правила для автомобилистов: Что изменится с 1 июля

С 1 июля в России вступит в силу целый ряд нововведений для водителей и автомобилей, которые ввезут в нашу страну после этой даты. НСН рассказывает о новых правилах.

1

Запрещен ввоз техники категорий M2 и M3

С 1 июля нельзя ввозить в страну всю технику категорий M2 и M3. К ним, в первую очередь, относятся пассажирские автобусы и микроавтобусы, грузовики, имеющие манипуляторы, а также самосвалы и строительная спецтехника.

2

Усложняется ввоз в Россию праворульных авто

Размер пошлины для таких машин зависит от объема двигателя, возраста и экологического класса. Также владелец будет обязан получить технический сертификат о соответствии конструкции автомобиля требованиям безопасности. После этого водителю придется оплатить оформление, НДФЛ, НДС, акциз и утилизационный сбор.

3

Спецоборудование можно устанавливать только в спецлаборатории

Водителям, которые хотят установить газобаллонное оборудование, багажник, фаркоп, лебедку, придется обращаться в спецлабораторию. Ранее некоторые компании выдавали необходимое заключение дистанционно, основываясь на присылаемых владельцем фотографиях. С 1 июля водителям придется в обязательном порядке привозить тюнингованный автомобиль в лабораторию. Госавтоинспекция считает, что прежде чем выпускать автомобиль с доработками на трассы, необходимо быть полностью уверенным в его безопасности.

4

Все автобусы оборудуют тахографами

Тахограф непрерывно ведет регистрацию маршрута и скорости движения, времени работы и отдыха водителей. На данный момент установка контролирующих устройств обязательно для пассажирских автобусов и грузовиков массой свыше 15 тонн, работающих на линии международных перевозок. 

5

Меняется порядок прохождения обязательного медосвидетельствования

Для получения или продления срока действия водительского удостоверения владельцам транспортных средств нужно будет сдавать дополнительные анализы. Но они понадобятся только в том случае, если врач-нарколог найдет у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками. Изначально Минздрав предполагал проводить подобные исследования всем без исключения водителям.

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ФОТО: flickr/Chapendra
ТЕГИ:ЗаконАвтомобили
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