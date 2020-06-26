Новые правила для автомобилистов: Что изменится с 1 июля

5

Для получения или продления срока действия водительского удостоверения владельцам транспортных средств нужно будет сдавать дополнительные анализы. Но они понадобятся только в том случае, если врач-нарколог найдет у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками. Изначально Минздрав предполагал проводить подобные исследования всем без исключения водителям.

