Глава СПЧ обратился в Минздрав из-за жалоб на зарплату медикам в ДНР
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился в российский Минздрав из-за отсутствия обещанного повышения зарплаты медикам в ДНР, сообщила пресс-служба совета.
В письме в адрес министра здравоохранения России Михаила Мурашко говорится об отсутствии повышения зарплаты медицинским работниками, которые работают фактически в боевых условиях на территории ДНР.
Ранее руководитель профсоюза медиков «Действие» Андрей Коновал в эфире НСН заявил, что проблемы с зарплатами врачей, так и не достигших величин «майского указа» Владимира Путина, стали следствием работы предыдущего кабмина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru