Глава СПЧ обратился в Минздрав из-за жалоб на зарплату медикам в ДНР

В письме в адрес министра здравоохранения России Михаила Мурашко говорится об отсутствии повышения зарплаты медицинским работниками, которые работают фактически в боевых условиях на территории ДНР.

Ранее руководитель профсоюза медиков «Действие» Андрей Коновал в эфире НСН заявил, что проблемы с зарплатами врачей, так и не достигших величин «майского указа» Владимира Путина, стали следствием работы предыдущего кабмина.







