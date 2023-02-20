СМИ: военным на Украине урежут зарплаты и боевые выплаты
20 февраля 202305:45
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19 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru