СМИ: военным на Украине урежут зарплаты и боевые выплаты

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:ВСУВоенныеУкраина
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