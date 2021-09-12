Из-за ошибки в навигации вертолет приземлился на реку в Чите

Пилот вертолёта приземлился на реку в Чите, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Пострадавшие при падении вертолета в Архангельской области доставлены в больницу

По словам пилота воздушного судна, он сел по точке навигации GPS, которая была введена некорректно. В результате инцидента никто не пострадал. Вертолет не может взлететь, так как находится в воде.

Речь идет о вертолете Robinson. Он почти полностью ушел под воду.

Напомним, под Архангельском в результате крушения вертолета погиб пилот судна, один из пассажиров пропал без вести.

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ФОТО: вертолет
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