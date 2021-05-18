Пострадавшие при падении вертолета в Архангельской области доставлены в больницу

Двое пострадавших при крушении вертолета Robinson в районе острова Мудьюг в Белом море под Архангельском доставлены в областную больницу. Об этом рассказал в своем канале в Telegram губернатор региона Александр Цыбульский.

Мужчины 46 и 47 лет доставлены в Архангельскую областную клиническую больницу. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, они находятся в сознании и самостоятельно дышат. Глава региона отметил, что врачи организовали комплексную диагностику их состояния.

ТАСС со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру передает, что в понедельник 17 мая около 15:15 по московскому времени вертолет Robinson - 44 вылетел из аэропорта Васькова. Вскоре вертолет сел в северной части острова Мудьюгский Архангельской области. В 21:25 очевидцы сообщили о падении вертолета в акватории на расстоянии 1,5 км от берега.

Прокуратура выяснила, что вертолет принадлежит компании "Малышева Ком/S", на борту были охотники. В результате крушения погиб пилот судна, один из пассажиров пропал без вести. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека".

