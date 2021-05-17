Вертолет упал в Архангельской области
Вертолет марки Robinson потерпел крушение в Архангельской области, в результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ по региону.
Отмечается, что всего на борту было четверо человек. Двое пассажиров получили травмы, еще одного ищут спасатели. Крушение произошло в районе острова Мудьюнг Архангельской области, вертолет вылетел из аэропорта Васьково.
Агентство со ссылкой на МЧС России передает, что выжившие пассажиры находятся в тяжелом состоянии. На место может вылететь экипаж санитарной авиации. Упавший вертолет находится на плаву.
Кроме того, сообщается о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека". Над ликвидацией последствий аварии работают 24 человека.
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