Несколько случаев заболевания менингококковым менингитом выявили в столичном хостеле
12 февраля 202521:52
Несколько случаев заболевания менингококковым менингитом зарегистрировали в хостеле «Кутузов» на улице Бахрушина в Москве, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по столице.
По данным ведомства, сейчас проводится эпидемиологическое расследование.
На данный момент в хостеле выявили два случая заболевания менингококковым менингитом.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Югры (ХМАО) Людмила Катанахова оценила шанс получить менингит в бассейне или водоеме, напоминают «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru