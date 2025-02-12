Несколько случаев заболевания менингококковым менингитом выявили в столичном хостеле

Несколько случаев заболевания менингококковым менингитом зарегистрировали в хостеле «Кутузов» на улице Бахрушина в Москве, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по столице.

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По данным ведомства, сейчас проводится эпидемиологическое расследование.

На данный момент в хостеле выявили два случая заболевания менингококковым менингитом.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Югры (ХМАО) Людмила Катанахова оценила шанс получить менингит в бассейне или водоеме, напоминают «Известия».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ЗаболеваниеМосква

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