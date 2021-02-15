Из Москвы возобновляется авиасообщение еще с двумя странами
Россия 15 февраля возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, которое ранее пришлось прервать из-за пандемии COVID-19, сообщает РИА Новости.
Полеты будет выполнять «Аэрофлот». Рейсы Москва - Баку запланированы с 17 февраля по средам и воскресеньям, обратные - по понедельникам и четвергам.
Рейсы из Москвы в Ереван будут выполняться по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Обратные - по понедельникам, воскресеньям и два рейса по четвергам.
Ранее руководство Туниса предложили РФ возобновить чартерные рейсы между странами. В настоящий момент происходит подготовка к восстановлению туристического потока.
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