Из Москвы возобновляется авиасообщение еще с двумя странами

Рейсы из Москвы в Ереван будут выполняться по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Обратные - по понедельникам, воскресеньям и два рейса по четвергам.

Ранее руководство Туниса предложили РФ возобновить чартерные рейсы между странами. В настоящий момент происходит подготовка к восстановлению туристического потока.

