Тунис предложил возобновить России авиасообщение

Руководство Туниса предложили РФ возобновить чартерные рейсы между странами. В настоящий момент происходит подготовка к восстановлению туристического потока, приводит РИА «Новости» слова посла России в Тунисе Сергея Николаева.

Он отметил, что число российских туристов в Тунисе росло с 2016 и до пандемии составило 640 тысяч человек в год.