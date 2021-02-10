Тунис предложил возобновить России авиасообщение
Руководство Туниса предложили РФ возобновить чартерные рейсы между странами. В настоящий момент происходит подготовка к восстановлению туристического потока, приводит РИА «Новости» слова посла России в Тунисе Сергея Николаева.
Он отметил, что число российских туристов в Тунисе росло с 2016 и до пандемии составило 640 тысяч человек в год.
Николаев выразил уверенность, что туристический поток возобновится по мере нормализации ситуации. Российские авиационные власти выдали разрешение компании «Аэрофлот» на осуществление регулярных полетов из Москвы в Тунис, а посольство России в Тунисе регулярно отслеживает санитарно-эпидемиологическую ситуацию.
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