Ивановский губернатор призвал наказывать за «облавы» на мужчин

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский считает недопустимыми «облавы» на мужчин, которые подлежат призыву в армию по мобилизации. Виновные в таких акциях должны быть наказаны, заявил глава региона в ходе посещения военного комиссариата областного центра.

Воскресенский рассказал о поступающих в региональную администрацию жалобах из некоторых районов области о подобного рода неправомерных действиях. Губернатор призвал военкоматы поставить во главу угла заявление министра обороны Сергей Шойгу. Как подчеркнул глава региона, частичная мобилизация предполагает призыв не более 1% от запаса. Он призвал с покойной и планомерной работе.