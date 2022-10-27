Ивановский губернатор призвал наказывать за «облавы» на мужчин

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский считает недопустимыми «облавы» на мужчин, которые подлежат призыву в армию по мобилизации. Виновные в таких акциях должны быть наказаны, заявил глава региона в ходе посещения военного комиссариата областного центра.

Воскресенский рассказал о поступающих в региональную администрацию жалобах из некоторых районов области о подобного рода неправомерных действиях. Губернатор призвал военкоматы поставить во главу угла заявление министра обороны Сергей Шойгу. Как подчеркнул глава региона, частичная мобилизация предполагает призыв не более 1% от запаса. Он призвал с покойной и планомерной работе.

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Информация об облавах на мужчин «мобилизационного возраста» ранее появилась в средствах массовой информации Иванова. Согласно сообщениям, сотрудники МВД тормозили мужчин на площадях и остановках транспорта.

Полицейских сопровождали некие «гражданские лица из аппарата усиления военкомата». Именно последние выписывали повестки. Кроме того, по сообщениям СМИ, повестки также стали вручать в центрах госуслуг, торговых заведениях и на некоторых предприятиях.

Ранее член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о случае «задержания по мобилизации» у одной из станций московского метро. Он пообещал добиться реакции прокуратуры.

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Фото: ivanovoobl.ru
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияИвановская Область
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