Историк моды Васильев назвал Познера «гением дипломатии» за позицию по СВО
Историк моды Александр Васильев считает правильным поведение журналиста Владимира Познера, который не стал озвучивать своё отношение к специальной военной операции на Украине. По словам Васильева, такое поведение подтверждает, насколько умён мэтр отечественной журналистики.
Как отметил в беседе с NEWS.ru бывший ведущий программы «Модный приговор», Познер молча уехал в свой дом в Париже после начала СВО. При этом, продолжал работать с Иваном Ургантом на Кипре и в других странах.
Васильев назвал Познера «гением дипломатии». Журналисту 1 апреля исполнилось 90 лет. Первый канал по этому случаю показал документальный фильм «Владимир Познер. 90 минут», снятый на основе одноименной автобиографической книги.
Сам телеведущий признался Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не знал об этих съёмках и хотел бы обойтись без шумихи вокруг своей круглой даты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минфин РФ согласовал увеличение лимита по IT-ипотеке до 700 млрд рублей
- Путин поручил включить в систему долговременного ухода до 500 тысяч россиян
- МЧС: Пожар на промплощадке в Екатеринбурге локализовали
- Историк моды Васильев назвал Познера «гением дипломатии» за позицию по СВО
- Путин поручил обеспечить к 2030 году вхождение РФ в четверку крупнейших экономик
- Евросоюз за два снял антироссийские санкции с восьми человек
- Площадь пожара в цеху «Уралмашзавода» выросла до 4,5 тысячи «квадратов»
- Российские силы поразили пункт временной дислокации наемников у Харькова
- Центр кинопроизводства запустят в Самарской области
- СК: В Амурской области задержаны два сотрудника Ростехнадзора по подозрению в халатности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru