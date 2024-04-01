Историк моды Васильев назвал Познера «гением дипломатии» за позицию по СВО

Историк моды Александр Васильев считает правильным поведение журналиста Владимира Познера, который не стал озвучивать своё отношение к специальной военной операции на Украине. По словам Васильева, такое поведение подтверждает, насколько умён мэтр отечественной журналистики.

Как отметил в беседе с NEWS.ru бывший ведущий программы «Модный приговор», Познер молча уехал в свой дом в Париже после начала СВО. При этом, продолжал работать с Иваном Ургантом на Кипре и в других странах.