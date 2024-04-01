Историк моды Васильев назвал Познера «гением дипломатии» за позицию по СВО

Историк моды Александр Васильев считает правильным поведение журналиста Владимира Познера, который не стал озвучивать своё отношение к специальной военной операции на Украине. По словам Васильева, такое поведение подтверждает, насколько умён мэтр отечественной журналистики.

Как отметил в беседе с NEWS.ru бывший ведущий программы «Модный приговор», Познер молча уехал в свой дом в Париже после начала СВО. При этом, продолжал работать с Иваном Ургантом на Кипре и в других странах.

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Васильев назвал Познера «гением дипломатии». Журналисту 1 апреля исполнилось 90 лет. Первый канал по этому случаю показал документальный фильм «Владимир Познер. 90 минут», снятый на основе одноименной автобиографической книги.

Сам телеведущий признался Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не знал об этих съёмках и хотел бы обойтись без шумихи вокруг своей круглой даты.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:СпецоперацияАлександр ВасильевВладимир Познер

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