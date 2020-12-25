Испания экстрадирует сына экс-главы Клинского района Подмосковья Постриганя

Сын бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя, осужденного за коррупцию, будет экстрадирован из Испании по запросу властей РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

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Валерий Постригань в настоящий момент находится в Барселоне и ожидает экстрадиции в РФ. Он был задержан правоохранительными органами Испании по запросу российских структур. 12 ноября 2020 года мужчина был доставлен в международный аэропорт Барселоны.

По словам собеседника ТАСС, Валерий Постригань предпринял попытку самоубийства, чтобы избежать отправки в Россию. В данный момент Постригань находится под домашним арестом в Испании. Его экстрадиция, вероятнее всего, произойдет уже в 2021 году.

Ранее стало известно, что суд изъял у Постриганя-старшего более 9 миллиардов рублей в пользу государства. НСН писала, что в период с 2002 по 2017 год бывший глава администрации незаконно завладел свыше 2 000 объектов недвижимости во вверенном ему районе.

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ТЕГИ:ИспанияЭкстрадицияКоррупция
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