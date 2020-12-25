Испания экстрадирует сына экс-главы Клинского района Подмосковья Постриганя

Валерий Постригань в настоящий момент находится в Барселоне и ожидает экстрадиции в РФ. Он был задержан правоохранительными органами Испании по запросу российских структур. 12 ноября 2020 года мужчина был доставлен в международный аэропорт Барселоны.

По словам собеседника ТАСС, Валерий Постригань предпринял попытку самоубийства, чтобы избежать отправки в Россию. В данный момент Постригань находится под домашним арестом в Испании. Его экстрадиция, вероятнее всего, произойдет уже в 2021 году.

Ранее стало известно, что суд изъял у Постриганя-старшего более 9 миллиардов рублей в пользу государства. НСН писала, что в период с 2002 по 2017 год бывший глава администрации незаконно завладел свыше 2 000 объектов недвижимости во вверенном ему районе.

