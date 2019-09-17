Суд изъял у экс-главы Клинского района Подмосковья имущество на 9 млрд рублей

Имущество на сумму более 9 миллиардов рублей изъял суд в доход государства у бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, сообщает АГН Москва.

Отмечается, что в доход государства обращены 1700 объектов недвижимости, четыре автомобиля, 5 млрд рублей денежного эквивалента уже отчужденного ответчиками имущества.

Напомним, Александр Постригань создал преступную организацию, куда вовлек своих родственников, близких лиц и подконтрольные фирмы. С 2002 по 2017 год бывший глава администрации, члены его семьи и близкие незаконно обратили в свою собственность свыше 2 000 объектов недвижимости Клинского района Московской области.



