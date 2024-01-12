iPhone 12 подешевел в России на 25%
Стоимость iPhone 12 снизилась в России до 60 тысяч рублей, пишет издание Hi-Tech Mail.ru.
Первоначальная стоимость смартфона составляла 80 тысяч рублей (он был представлен осенью 2020 года), теперь цена упала на 25%.
Представители отрасли отмечают, что модель по-прежнему пользуется популярностью, так как оснащена всем необходимым на сегодняшний день, включая двойную камеру.
Ранее сообщалось, что половина всех продающихся в России iPhone уже активированы за рубежом. Отмечается, что крупные розничные сети — «М.Видео – Эльдорадо» и МТС — начали предупреждать клиентов об этом. Ситуация касается и некоторых партий Samsung. Цель — скрыть от вендоров логистическую цепочку, по которым смартфоны приходят в Россию.
Если приобрести уже активированный iPhone в магазине, то срок его гарантии может значительно сократиться для покупателя, рассказал блогер Wylsacom (Валентин Петухов) в интервью «Радиоточке НСН». Он объяснил, что срок гарантии на iPhone начинает исчисляться с момента активации устройства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru