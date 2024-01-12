iPhone 12 подешевел в России на 25%

Стоимость iPhone 12 снизилась в России до 60 тысяч рублей, пишет издание Hi-Tech Mail.ru.

Первоначальная стоимость смартфона составляла 80 тысяч рублей (он был представлен осенью 2020 года), теперь цена упала на 25%.

Представители отрасли отмечают, что модель по-прежнему пользуется популярностью, так как оснащена всем необходимым на сегодняшний день, включая двойную камеру.