Иосиф Пригожин готов вакцинироваться от COVID-19

Музыкальный продюсер в интервью НСН отметил важность пресс-конференции Путина для россиян и рассказал о своем отношении к российской вакцине.

В ходе минувшей пресс-конференции президент России Владимир Путин признался, что не прививался от коронавируса, так как следует рекомендациям врачей, и для него эта процедура пока недоступна. Тем не менее, глава государства подчеркнул, что важность массовой вакцинации среди россиян, поскольку так сформируется коллективный иммунитет.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН заявил, что смог найти два часа времени для просмотра пресс-конференции, добавив, что уже готов сделать вакцину.

«Смешно и нелепо». Пригожин оценил вопросы Шнурова для Путина

«Это решение каждого человека: делать себе прививку или нет. Безусловно, глава государство имеет право сделать прививку тогда, когда считает нужным. Но я абсолютно уверен и убежден, что ее делать нужно, и чем скорее, тем лучше. Вакцина, так или иначе, защищает от беды. Что касается меня, я пока тоже не прививался, но психологически я уже готов», – поделился он.

Также в беседе с НСН Пригожин назвал пресс-конференцию Путина нужным и важным форматом для общения президента и граждан.

«Мне кажется, что подобная пресс-конференция очень важна для россиян, ибо затрагиваются все острые, чувствительные моменты для нашей страны. Это нужный формат», – сказал он.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пресс-конференция ПутинаКоронавирусВакцинацияИосиф Пригожин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры