Иосиф Пригожин готов вакцинироваться от COVID-19
Музыкальный продюсер в интервью НСН отметил важность пресс-конференции Путина для россиян и рассказал о своем отношении к российской вакцине.
В ходе минувшей пресс-конференции президент России Владимир Путин признался, что не прививался от коронавируса, так как следует рекомендациям врачей, и для него эта процедура пока недоступна. Тем не менее, глава государства подчеркнул, что важность массовой вакцинации среди россиян, поскольку так сформируется коллективный иммунитет.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН заявил, что смог найти два часа времени для просмотра пресс-конференции, добавив, что уже готов сделать вакцину.
«Это решение каждого человека: делать себе прививку или нет. Безусловно, глава государство имеет право сделать прививку тогда, когда считает нужным. Но я абсолютно уверен и убежден, что ее делать нужно, и чем скорее, тем лучше. Вакцина, так или иначе, защищает от беды. Что касается меня, я пока тоже не прививался, но психологически я уже готов», – поделился он.
Также в беседе с НСН Пригожин назвал пресс-конференцию Путина нужным и важным форматом для общения президента и граждан.
«Мне кажется, что подобная пресс-конференция очень важна для россиян, ибо затрагиваются все острые, чувствительные моменты для нашей страны. Это нужный формат», – сказал он.
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