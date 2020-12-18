Иосиф Пригожин готов вакцинироваться от COVID-19

«Это решение каждого человека: делать себе прививку или нет. Безусловно, глава государство имеет право сделать прививку тогда, когда считает нужным. Но я абсолютно уверен и убежден, что ее делать нужно, и чем скорее, тем лучше. Вакцина, так или иначе, защищает от беды. Что касается меня, я пока тоже не прививался, но психологически я уже готов», – поделился он.

Также в беседе с НСН Пригожин назвал пресс-конференцию Путина нужным и важным форматом для общения президента и граждан.

«Мне кажется, что подобная пресс-конференция очень важна для россиян, ибо затрагиваются все острые, чувствительные моменты для нашей страны. Это нужный формат», – сказал он.

