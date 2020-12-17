«Смешно и нелепо». Пригожин оценил вопросы Шнурова для Путина

«Что же касается вопроса Шнурова, то он не содержал в себе ничего интересного. Шнуров бывает оригинальным в своих вопросах, особенно, в стишках. Что касается благодарности Владимира Владимировича в адрес Шнурова, что он не ругнулся матом во время озвучивания вопроса, это, конечно же, звучало как сарказм, потому что было бы смешно и нелепо, если бы Сергей Шнуров позволил себе переступить черту в разговоре в прямом эфире федеральных государственных телеканалов, в разговоре с президентом, в общественном доступе, среди журналистов. Это было бы глупо, наверное, и конечно он это понимает, и он далеко неглупый парень», - сказал Пригожин.

Ранее Пригожин заявил, что Шнуров и рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн плохо влияют на молодежь. По его словам, раньше для артистов сцена была храмом, они не позволяли себе плевать на сцене или ругаться матом. Сейчас исполнители делают все, чтобы «хайповать». Связано такое поведение, по мнению продюсера, с безнаказанностью.

