«Смешно и нелепо». Пригожин оценил вопросы Шнурова для Путина
Продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что лидер группы «Ленинград» в состоянии понимать, где находится и с кем говорит.
Музыкант Сергей Шнуров спросил президента России Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции главы государства, как реагировать на жизнь в России без мата, на что Путин порекомендовал ему пересматривать классику советского кино, где при падении батареи на ногу надо говорить «редиска».
Продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что Шнуров человек неглупый и понимает, где находится и с кем говорит.
«Что же касается вопроса Шнурова, то он не содержал в себе ничего интересного. Шнуров бывает оригинальным в своих вопросах, особенно, в стишках. Что касается благодарности Владимира Владимировича в адрес Шнурова, что он не ругнулся матом во время озвучивания вопроса, это, конечно же, звучало как сарказм, потому что было бы смешно и нелепо, если бы Сергей Шнуров позволил себе переступить черту в разговоре в прямом эфире федеральных государственных телеканалов, в разговоре с президентом, в общественном доступе, среди журналистов. Это было бы глупо, наверное, и конечно он это понимает, и он далеко неглупый парень», - сказал Пригожин.
Ранее Пригожин заявил, что Шнуров и рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн плохо влияют на молодежь. По его словам, раньше для артистов сцена была храмом, они не позволяли себе плевать на сцене или ругаться матом. Сейчас исполнители делают все, чтобы «хайповать». Связано такое поведение, по мнению продюсера, с безнаказанностью.
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