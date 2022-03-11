Instagram прекратит свою работу в России 14 марта
Роскомнадзор принял решение заблокировать Instagram с 14 марта, так как активным пользователям необходимо будет время для переноса своих материалов в другие социальные сети. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Так, перед блокировкой соцсети Роскомнадзор предусмотрел дополнительные 48 часов переходного периода.
Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН заявил, что действия компании Meta по отношению к гражданам России можно назвать геноцидом.
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