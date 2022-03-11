Instagram прекратит свою работу в России 14 марта

Роскомнадзор принял решение заблокировать Instagram с 14 марта, так как активным пользователям необходимо будет время для переноса своих материалов в другие социальные сети. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Так, перед блокировкой соцсети Роскомнадзор предусмотрел дополнительные 48 часов переходного периода.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН заявил, что действия компании Meta по отношению к гражданам России можно назвать геноцидом.

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ФОТО: pxhere.com
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