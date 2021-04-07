Инфекционист назвал сроки и условия окончания COVID-эпидемии в России

Заболеваемость COVID-19 может резко сократиться уже в конце текущего месяца – начале мая. Такое развитие эпидемиологической ситуации прогнозирует доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

По его словам, на оптимистический сценарий работает рост естественного иммунитета среди населения после встречи с коронавирусом, а также набирающая обороты повсеместная вакцинация. Судя по статистике прошлых лет, на конец апреля – начало мая всегда приходилось значительное падение заболеваемости различными респираторными инфекциями.

Как пояснил эксперт в эфире «Радио 1», люди чаще выходят на улицу, меньше проводят времени в замкнутых пространствах помещений, где выше вероятность подхватить какую-либо заразу. Вместе с тем, Сергей Вознесенский согласен с премьер-министром Михаилом Мишустиным, который поручил в кратчайший срок разработать меры, чтобы избежать ситуации, аналогичной европейской. Там в целом ряде стран наблюдается резкий всплеск заболеваемости, и объявлено о третье волне COVID-19.