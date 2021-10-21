Матвиенко заявила, что локдаун в России вводить нецелесообразно

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что объявленные властями нерабочие дни позволят «разорвать цепочку и резко снизить заболеваемость», сообщает ТАСС.

По её мнению, объявлять в стране федеральный локдаун нецелесообразно, так как это будет «огромным ударом для экономики и психологическим ударом для граждан».

Матвиенко призвала россиян не думать о нерабочих днях, как о дополнительном отпуске и пострараться находиться дома.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства и объявил по всей стране нерабочие дни с сохранением заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно, сообщает RT.

