Матвиенко заявила, что локдаун в России вводить нецелесообразно
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что объявленные властями нерабочие дни позволят «разорвать цепочку и резко снизить заболеваемость», сообщает ТАСС.
По её мнению, объявлять в стране федеральный локдаун нецелесообразно, так как это будет «огромным ударом для экономики и психологическим ударом для граждан».
Матвиенко призвала россиян не думать о нерабочих днях, как о дополнительном отпуске и пострараться находиться дома.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства и объявил по всей стране нерабочие дни с сохранением заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно, сообщает RT.
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