«От таких избавляются». Полковник об увольнении из ФСБ за включенный телефон
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко рассказал НСН, что у сотрудников спецслужб есть множество запретов, о которых офисный планктон даже не догадывается.
Подполковник контрразведки Михаил Самохин был уволен из ФСБ за включенный мобильный телефон в засекреченном помещении. Как пишет «Коммерсант», он был замечен с двумя не выключенными телефонами, после чего ему был вынесен строгий выговор, а затем с ним не продлили служебный контракт. Бывший сотрудник Службы безопасности попытался оспорить полученный выговор в суде, однако судья не встал на его сторону. Было установлено, что с запретом на использование смартфонов подполковник был ознакомлен в мае 2018 года. В органах Самохин служил с 2010 года.
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН заявил, что увольнение Михаила Самохина оправдано.
«Это глупость сотрудника, просто случайно человек попал в органы. Все остальные нормальные сотрудники понимают, что есть режим секретности, правила, ограничения. Эти все правила зачастую в органах безопасности и кровью политы. Если говорят: «Сюда не ходи», значит — не ходи. Сотрудники ФСБ такие бесправные! Вы себе даже представить не можете! За это должны взяться борцы за права человека. У них ненормированный рабочий день. В мирное время их могут послать отдать свою жизнь за родину…», — выразил иронию Луценко.
К сотрудникам ФСБ предъявляются очень строгие требования, которые необходимо исполнять.
«Когда человек поступает на службу, связанную с защитой родины, то ему все разъясняют: что ему нельзя болтать о своей работе даже близким товарищам, что ему надо быть осторожным и ограничивать себя в очень многих вещах, в которых офисный планктон не ограничен. Поэтому все сознательные сотрудники соответственно себя и настраивают. Но если попадаются уроды, которые думают, что они пришли сюда только для того, чтобы перед девушками махать своим удостоверением, то их просто изгоняют. От таких избавляются. Правильно сделали!» — не сомневается Луценко.
Даже в такую структуру проникают случайные люди и те, кто становятся предателями. Помочь отсеять будущих предателей при приеме на службу не может даже детектор лжи.
«Сотрудники ФСБ просто люди, не автоматы, не Джеймс Бонды. Среди них попадаются слабенькие, случайные, предатели. При приеме на работу, сложно заглянуть в душу человека. Вот и рождаются Литвиненки. Не помогает даже детектор лжи. Кто идет в эту систему, должен понимать, что это тяжелая, серьезная мужская работа», — подчеркнул полковник ФСБ в запасе.
Приказ о запрете использования гаджетов беспроводной связи на объектах ФСБ директор ведомства Александр Бортников издал в феврале 2016 года. Запрет распространяется на отдельные подразделения, в том числе и службы контрразведки. Сотрудники при входе в часть служебных помещений должны сдавать в спецячейки гаджеты с выходом в интернет.
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