«От таких избавляются». Полковник об увольнении из ФСБ за включенный телефон

Подполковник контрразведки Михаил Самохин был уволен из ФСБ за включенный мобильный телефон в засекреченном помещении. Как пишет «Коммерсант», он был замечен с двумя не выключенными телефонами, после чего ему был вынесен строгий выговор, а затем с ним не продлили служебный контракт. Бывший сотрудник Службы безопасности попытался оспорить полученный выговор в суде, однако судья не встал на его сторону. Было установлено, что с запретом на использование смартфонов подполковник был ознакомлен в мае 2018 года. В органах Самохин служил с 2010 года.

Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН заявил, что увольнение Михаила Самохина оправдано.

«Это глупость сотрудника, просто случайно человек попал в органы. Все остальные нормальные сотрудники понимают, что есть режим секретности, правила, ограничения. Эти все правила зачастую в органах безопасности и кровью политы. Если говорят: «Сюда не ходи», значит — не ходи. Сотрудники ФСБ такие бесправные! Вы себе даже представить не можете! За это должны взяться борцы за права человека. У них ненормированный рабочий день. В мирное время их могут послать отдать свою жизнь за родину…», — выразил иронию Луценко.