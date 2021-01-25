Последняя роль Ефремова стала пророческой
Сегодня на телеэкраны выходит последний проект, в котором успел сняться Михаил Ефремов – сериал «Полет», где актер играет роль юриста Жабенко. Его герой сильно пьет, покупает в даркнете наркотики, а в прошлом он садится за руль нетрезвым, что приводит к гибели человека.
В проморолике к сериалу Ефремов в образе юриста Жабенко произносит слова «жизнь уже никогда не будет прежней», сейчас эта фраза и сама роль выглядит пророческой.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель фургона, столкнувшегося с внедорожником артиста. Пресненский суд столицы приговорил актёра к 8 годам лишения свободы, позже Мосгорсуд смягчил приговор до 7,5 лет колонии общего режима.
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