Хуснуллин допустил, что «Азовсталь» в Мариуполе станет технопарком

Зампред правительства отметил, что у города будет «новое лицо».

«Мы не видим на заводе "Азовсталь" восстановления старых технологий, но делать там рабочие места будут. Скорее всего, там будет технопарк с элементами благоустройства», — заявил Хуснуллин.

Кроме того, вице-премьер рассказал, что поврежденные исторические здания Мариуполя планируется восстановить в скором времени, пишет РИА ФАН. При этом первые жилые дома, по словам Хуснуллина, будут сданы уже в сентябре, сообщает телеканал 360.

