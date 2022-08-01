Хуснуллин допустил, что «Азовсталь» в Мариуполе станет технопарком
Технопарк могут создать на месте комбината «Азовсталь» в Мариуполе, разрушенного в результате боевых действий на Украине. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в беседе с РБК.
Зампред правительства отметил, что у города будет «новое лицо».
«Мы не видим на заводе "Азовсталь" восстановления старых технологий, но делать там рабочие места будут. Скорее всего, там будет технопарк с элементами благоустройства», — заявил Хуснуллин.
Кроме того, вице-премьер рассказал, что поврежденные исторические здания Мариуполя планируется восстановить в скором времени, пишет РИА ФАН. При этом первые жилые дома, по словам Хуснуллина, будут сданы уже в сентябре, сообщает телеканал 360.
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