Хуснуллин допустил, что «Азовсталь» в Мариуполе станет технопарком

Технопарк могут создать на месте комбината «Азовсталь» в Мариуполе, разрушенного в результате боевых действий на Украине. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в беседе с РБК.

Мэр Мариуполя: Основную часть жилого фонда города восстановят к 2024 году

Зампред правительства отметил, что у города будет «новое лицо».

«Мы не видим на заводе "Азовсталь" восстановления старых технологий, но делать там рабочие места будут. Скорее всего, там будет технопарк с элементами благоустройства», — заявил Хуснуллин.

Кроме того, вице-премьер рассказал, что поврежденные исторические здания Мариуполя планируется восстановить в скором времени, пишет РИА ФАН. При этом первые жилые дома, по словам Хуснуллина, будут сданы уже в сентябре, сообщает телеканал 360.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Марат ХуснуллинМариуполь
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