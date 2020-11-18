Сафронов дал совет для крепкой семейной жизни
Художник в эфире НСН оценил желание российских мужчин стать домохозяевами.
25% российских мужчин согласны стать домохозяевами, если жена будет зарабатывать достаточно, чтобы полностью обеспечивать семью. К такому выводу пришли аналитики сервиса Superjob.
Художник Никас Сафронов в эфире НСН дал совет для крепкой семейной жизни.
«В России всегда было принято, что мужчина обеспечивает семью, а на женщине лежит дом, уют, дети и так далее. Но факт, что сегодня женщины стали зарабатывать больше, чем мужчины. И побыть домохозяином – неплохой опыт для каждого мужчины. Думаю, что время от времени надо меняться местами, чувствовать себя в другой шкуре. Тогда семейная жизнь будет крепче, более цельной и объективной», – посоветовал он.
Также Сафронов в эксклюзивном интервью НСН рассказал о дружбе с Арменом Джигарханяном.
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