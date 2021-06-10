Хованскому предъявлено обвинение в оправдании терроризма

Задержанному в Санкт-Петербурге блогеру Юрию Хованскому предъявлено обвинение по статье «оправдание терроризма», сообщает ТАСС.

На YouTube-канале Следственного комитета РФ опубликовано видео задержания и допроса, в котором блогер заявил, что признаёт свою вину и раскаивается.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга добавили, что в Дзержинском районном суде Северной столицы 10 июня будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании Хованскому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Блогер был задержан из-за исполнения им песни про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году, сообщает RT.

