Замглавы минздрава Омской области отстранили от работы после акции врачей
Губернатор Омской области Александр Бурков инициировал внутреннюю проверку в региональном минздраве и отстранил до окончания служебного расследования от занимаемой должности замглавы ведомства Анастасию Малову, говорится в сообщении на сайте областного правительства.
Накануне в Омске машины скорой помощи подъехали к зданию местного минздрава. Медработники рассказали, что целью акции они поставили привлечение внимания к проблеме нехватки мест для заболевших COVID-19. Областной минздрав подтвердил, что к зданию ведомства подъехали две кареты скорой помощи с больными коронавирусом в тяжелом состоянии. Позже пациентов, прибывших к зданию, госпитализировали.
«Начата проверка деятельности регионального минздрава в части организации оказания скорой медицинской помощи населению», - говорится в сообщении на сайте правительства области. Она должна пройти в течение недели.
Ранее сообщалось, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил провести проверку информации об отказе ряда больниц принимать пациентов с COVID-19 в Омске. Для аудита ситуации с организацией оказания медпомощи приедут замглавы Минздрава Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков, сообщает RT. Также в ведомстве отметили, что ранее проверкой по факту произошедшего занимался Росздравнадзор.
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