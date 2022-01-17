Губернатор Кузбасса повторно заразился коронавирусом

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во второй раз заразился коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

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В понедельник Цивилев получил положительный ПЦР-тест на COVID-19, отмечает RT.

«Глава региона переносит заболевание в легкой форме и продолжает работать дистанционно», – отмечается в сообщении.

Сергей Цивилев переболел коронавирусной инфекцией в октябре 2020 года, напоминает Ura.ru. Губернатор и его супруга перенесли похожие симптомы, Цивилев продолжал работу в дистанционном формате.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусГубернаторКемеровская Область
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