Губернатор Кузбасса повторно заразился коронавирусом
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во второй раз заразился коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.
В понедельник Цивилев получил положительный ПЦР-тест на COVID-19, отмечает RT.
«Глава региона переносит заболевание в легкой форме и продолжает работать дистанционно», – отмечается в сообщении.
Сергей Цивилев переболел коронавирусной инфекцией в октябре 2020 года, напоминает Ura.ru. Губернатор и его супруга перенесли похожие симптомы, Цивилев продолжал работу в дистанционном формате.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+29 230 / сут.
Умерли
321 тыс.+686 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 731 / сут.
- В России подтвердили 30 726 случаев коронавируса за сутки
- Губернатор Кузбасса повторно заразился коронавирусом
- Производитель процессоров «Эльбрус» предупредил об их невостребованности из-за новых критериев для техники
- Обвиняемый в госизмене Порошенко вернулся на Украину
- Расстрелявшего сослуживцев на аэродроме в Воронеже солдата признали невменяемым
- Беглый банкир Аблязов заявил, что разработал план смены власти в Казахстане
- Еще 14 самолетов с миротворцами вернулись в Россию из Казахстана
- Угрожавший пассажирам московского автобуса кавказец извинился за свое поведение
- Племянника Назарбаева сняли с поста первого зампреда Комитета нацбезопасности
- Мэр украинского города пожаловался на «сумасшедшие» цены на газ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru