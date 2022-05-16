Губернатор Курской области отменил все COVID-ограничения

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил, что в регионе отменяются все ранее введённые из-за коронавируса ограничения, и поручил подготовить все соответствующие документы.

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В ходе оперативного совещания, видеотрансляция которого опубликована в социальной сети «ВКонтакте», он пояснил, что принять данное решение позволила благополучная эпидемиологическая ситуация в регионе.

По словам губернатора, за минувшие сутки в Курской области было выявлено 30 новых случаев заражения COVID-19, при этом выписали 147 человек.

«Слава богу, нет у нас скончавшихся... Принимаем решение о снятии всех ковидных ограничений... оставляем режим повышенной готовности на территории Курской области и рекомендуем использовать маски в местах большого скопления людей и в закрытых помещениях", - заключил Старовойт.

Ранее в федеральном оперативном штабе заявили, что за минувшие сутки в России госпитализирован 1 127 человек с COVID-19, сообщает RT.

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:РегионыКоронавирусКарантинКурская Область
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