В Якутии завершились основные мероприятия по частичной мобилизации

Основные мероприятия в рамках частичной мобилизации завершились в Якутии. Об этом заявил военный комиссар республики Александр Авдонин, сообщает Telegram-канал якутского оперштаба.

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«Основные мероприятия частичной мобилизации в Якутии завершены. Военные комиссариаты городов и улусов республики будут продолжать работу по возвращению граждан, которые имеют законные основания на отсрочку от мобилизации», — подчеркнул Авдонин.

Кроме того, жителям региона будут выдавать дополнительные повестки для направления на службу взамен возвращенных. При этом, по словам военкома, основная работа сейчас проводится с добровольцами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯкутияМобилизация
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