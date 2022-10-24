В Якутии завершились основные мероприятия по частичной мобилизации

«Основные мероприятия частичной мобилизации в Якутии завершены. Военные комиссариаты городов и улусов республики будут продолжать работу по возвращению граждан, которые имеют законные основания на отсрочку от мобилизации», — подчеркнул Авдонин.

Кроме того, жителям региона будут выдавать дополнительные повестки для направления на службу взамен возвращенных. При этом, по словам военкома, основная работа сейчас проводится с добровольцами.

