Песков: Предложения по ответу на атаку на Крымский мост и повышению безопасности вырабатываются
Предложения для президента Владимира Путина по ответу на атаку на Крымский мост и меры по повышению безопасности переправы вырабатываются. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Еще вырабатываются»,— отметил представитель Кремля, говоря о том, представлены ли президенту предложения по теме.
Песков указал, что террористическая атака, несомненно, была организована киевским режимом.
В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника, автодорожная часть переправы получила повреждения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Путин возложил ответственность за теракт на украинские власти и анонсировал ответ на атаку. Подготовкой соответствующих предложений занимается Минобороны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru