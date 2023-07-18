Песков: Предложения по ответу на атаку на Крымский мост и повышению безопасности вырабатываются

«Еще вырабатываются»,— отметил представитель Кремля, говоря о том, представлены ли президенту предложения по теме.

Песков указал, что террористическая атака, несомненно, была организована киевским режимом.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника, автодорожная часть переправы получила повреждения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Путин возложил ответственность за теракт на украинские власти и анонсировал ответ на атаку. Подготовкой соответствующих предложений занимается Минобороны.

