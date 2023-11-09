«Грузия не поможет!»: 75% российского коньяка производят из импортного сырья
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил НСН, что до недавнего времени Армения была основным поставщиком сырья.
Россия сильно зависит от поставок коньячного дистиллята, 75% отечественного алкогольного напитка производят из импортного сырья, рассказал в интервью НСН директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. При этом половину всех объемов сырья России предоставляла Армения, теперь отрасль пытается переключиться на Грузию.
Ввоз в Россию коньячного дистиллята из Грузии могут упростить, чтобы избежать дефицита сырья для производства напитка в стране. Об этом говорится в ответе Росалкогольтабакконтроля в адрес Минфина. В службе хотят обеспечить бесперебойную работу российских производителей коньяка, у которых есть сложности с поставками импортного сырья из-за геополитической обстановки, пишут «Известия». Дробиз объяснил, что грузинского сырья не хватит.
«Армения является основным поставщиком коньячных дистиллятов в Россию, примерно половину дистиллятов до недавнего времени поставляла именно Армения. Это при том, что у Армении винограда есть только на половину той продукции, которую она производит. Часть сырья она заводит откуда-то еще и везет под видом армянского. Грузинский вопрос, то есть, упрощение ввоза из страны дистиллята, особого эффекта не даст. У Грузии не так много этого сырья», - рассказал он.
По его словам, отрасли дали установку начать производить коньяк из российского сырья к 2028 году, но это невозможно.
«Мы абсолютно зависимые по коньячным дистиллятам. К сожалению, более 75% коньяка и бренди российского производится из импортного сырья. Государство не чешется много лет, чтобы как-то эту ситуацию исправлять. Есть установка, что к 2028 году весь российский коньяк должен производиться из российского сырья, к этому мы не готовы. Производство российского коньяка в 2028 году упадет примерно в три раза за счет этой нормы. Дали бы хотя бы десять лет. Дело даже не во вложениях, дело в сроках. У нас сейчас каждый год высаживается пять тысяч гектар виноградников, под коньячную программу надо тысяч 35 за один год», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что ГОСТу соответствует только одна из десяти бутылок коньяка, ввозимых в Россию из-за рубежа. «Лидером» здесь является Армения, в числе самых распространенных нарушений – обман с возрастом коньяка и использование невиноградных спиртов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трасса Великий Новгород - Псков перекрыта из-за прорыва канализации
- «Поезд Деда Мороза» вошел в книгу рекордов России
- Депутат Журавлев предложил создать добровольческую армию для СВО
- В России отзовут 55 тысяч автомобилей Haval
- Матвиенко предложила освободить от НДФЛ многодетные семьи
- Турпоток из России на Кубу вырос в 3,5 раза и может стать рекордным
- Набиуллина назвала нехватку рабочей силы основной проблемой экономики
- Напугавшему жену военкора Коца мужчине предъявили обвинение
- В Крыму частные клиники отказались от проведения абортов
- Глава ЦБ Набиуллина допустила ещё одно повышение ключевой ставки в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru