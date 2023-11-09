«Грузия не поможет!»: 75% российского коньяка производят из импортного сырья

Россия сильно зависит от поставок коньячного дистиллята, 75% отечественного алкогольного напитка производят из импортного сырья, рассказал в интервью НСН директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. При этом половину всех объемов сырья России предоставляла Армения, теперь отрасль пытается переключиться на Грузию.

Ввоз в Россию коньячного дистиллята из Грузии могут упростить, чтобы избежать дефицита сырья для производства напитка в стране. Об этом говорится в ответе Росалкогольтабакконтроля в адрес Минфина. В службе хотят обеспечить бесперебойную работу российских производителей коньяка, у которых есть сложности с поставками импортного сырья из-за геополитической обстановки, пишут «Известия». Дробиз объяснил, что грузинского сырья не хватит.