«Грузия не поможет!»: 75% российского коньяка производят из импортного сырья

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил НСН, что до недавнего времени Армения была основным поставщиком сырья. 

Россия сильно зависит от поставок коньячного дистиллята, 75% отечественного алкогольного напитка производят из импортного сырья, рассказал в интервью НСН директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. При этом половину всех объемов сырья России предоставляла Армения, теперь отрасль пытается переключиться на Грузию.

Ввоз в Россию коньячного дистиллята из Грузии могут упростить, чтобы избежать дефицита сырья для производства напитка в стране. Об этом говорится в ответе Росалкогольтабакконтроля в адрес Минфина. В службе хотят обеспечить бесперебойную работу российских производителей коньяка, у которых есть сложности с поставками импортного сырья из-за геополитической обстановки, пишут «Известия». Дробиз объяснил, что грузинского сырья не хватит.

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«Армения является основным поставщиком коньячных дистиллятов в Россию, примерно половину дистиллятов до недавнего времени поставляла именно Армения. Это при том, что у Армении винограда есть только на половину той продукции, которую она производит. Часть сырья она заводит откуда-то еще и везет под видом армянского. Грузинский вопрос, то есть, упрощение ввоза из страны дистиллята, особого эффекта не даст. У Грузии не так много этого сырья», - рассказал он.

По его словам, отрасли дали установку начать производить коньяк из российского сырья к 2028 году, но это невозможно.

«Мы абсолютно зависимые по коньячным дистиллятам. К сожалению, более 75% коньяка и бренди российского производится из импортного сырья. Государство не чешется много лет, чтобы как-то эту ситуацию исправлять. Есть установка, что к 2028 году весь российский коньяк должен производиться из российского сырья, к этому мы не готовы. Производство российского коньяка в 2028 году упадет примерно в три раза за счет этой нормы. Дали бы хотя бы десять лет. Дело даже не во вложениях, дело в сроках. У нас сейчас каждый год высаживается пять тысяч гектар виноградников, под коньячную программу надо тысяч 35 за один год», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что ГОСТу соответствует только одна из десяти бутылок коньяка, ввозимых в Россию из-за рубежа. «Лидером» здесь является Армения, в числе самых распространенных нарушений – обман с возрастом коньяка и использование невиноградных спиртов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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