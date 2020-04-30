Грета Тунберг пожертвовала $100 тыс. на защиту детей от COVID-19

Грета Тунберг пожертвовала Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) 100 тысяч долларов. Об этом сообщает The Guardian, подчеркивая, что эти деньги она получила от одного из фондов Дании.

Экоактивистка из Швеции полагает, что пандемия является «кризисом прав ребенка», и призывает общественность присоединиться к ней для поддержки «жизненно важной работы ЮНИСЕФ по спасению жизней детей, защите здоровья и продолжению обучения».

При этом, в самой организации подчеркнули, что полученные средства позволят дополнительно поддержать детей, которые пострадали от ограничений, введенных на фоне распространения COVID-19. В частности, от закрытия школ.