Грета Тунберг пожертвовала $100 тыс. на защиту детей от COVID-19
Грета Тунберг пожертвовала Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) 100 тысяч долларов. Об этом сообщает The Guardian, подчеркивая, что эти деньги она получила от одного из фондов Дании.
Экоактивистка из Швеции полагает, что пандемия является «кризисом прав ребенка», и призывает общественность присоединиться к ней для поддержки «жизненно важной работы ЮНИСЕФ по спасению жизней детей, защите здоровья и продолжению обучения».
При этом, в самой организации подчеркнули, что полученные средства позволят дополнительно поддержать детей, которые пострадали от ограничений, введенных на фоне распространения COVID-19. В частности, от закрытия школ.
В конце марта НСН писала, что Грета Тунберг высказала подозрение, что заболела коронавирусом в центральной Европе, где она находилась вместе со своим отцом. Об этом она сообщила в своём Instagram.
17-летняя Тунберг отметила, что болезнь проявилась у нее после перенесенной до этого простуды, и все симптомы протекли у нее в легкой форме. Девушка добавила, что испытывала озноб, кашель и боль в горле. Однако отец активистки перенес заболевание в более тяжелой форме. В связи с этим Тунберг заявила, что даже при незначительных симптомах необходимо самоизолироваться и соблюдать карантин, который может спасти жизни пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru