График прогулок москвичей опубликован на mos.ru

В столице будет действовать разрешительный порядок, ограничивающий временные рамки появления на свежем воздухе. Он вступает в силу с 1 июня, тогда же откроются почти все городские парки.

Гулять можно будет три дня в неделю, спортом разрешат заниматься свободно с 5 до 8 утра, однако всем необходимо надевать маску и перчатки.

Похожие принципы регулирования пребывания на улице применяются и в других странах, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

