График прогулок москвичей опубликован на mos.ru
График прогулок по домам для москвичей опубликован на официальном сайте мэра и правительства российской столицы mos.ru. Об этом сообщил первый заместитель главы аппарата мэрии Алексей Немерюк, передаёт ТАСС.
Он уточнил, что город принял решение не брать на вооружение опыт Московской области, где для прогулок начали выдавать пропуска.
В столице будет действовать разрешительный порядок, ограничивающий временные рамки появления на свежем воздухе. Он вступает в силу с 1 июня, тогда же откроются почти все городские парки.
Гулять можно будет три дня в неделю, спортом разрешат заниматься свободно с 5 до 8 утра, однако всем необходимо надевать маску и перчатки.
Похожие принципы регулирования пребывания на улице применяются и в других странах, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru