Кравцов: Мальчикам в школах дадут возможность попробовать себя в кулинарии

Школьная дисциплина «труд», которая вернулась в российские образовательные учреждения с 1 сентября 2024 года, будет состоять из пяти обязательных модулей и трёх по выбору учащихся.

К обязательным отнесены: «Производство и технологии», «Технологии обработки и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3-D моделирование, прототипирование, макетирование». К вариативным: «Автоматизированные системы», «Животноводство» и «Растениеводство».

Ранее заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург назвал глупостью гендерное разделение уроков труда, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

