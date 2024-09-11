Кравцов: Мальчикам в школах дадут возможность попробовать себя в кулинарии
Мальчикам в школах дадут возможность попробовать себя в кулинарии на уроках труда, ребенок сможет выбрать направление по желанию, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, передает РИА Новости.
Он отметил, что школы смогут преподавать дисциплину отдельно для мальчиков и девочек, при этом дети могут выбрать то, что им хочется попробовать в рамках урока. Это касается и девочек.
Школьная дисциплина «труд», которая вернулась в российские образовательные учреждения с 1 сентября 2024 года, будет состоять из пяти обязательных модулей и трёх по выбору учащихся.
К обязательным отнесены: «Производство и технологии», «Технологии обработки и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3-D моделирование, прототипирование, макетирование». К вариативным: «Автоматизированные системы», «Животноводство» и «Растениеводство».
Ранее заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург назвал глупостью гендерное разделение уроков труда, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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