Госпошлина за загранпаспорта вырастет до 6 тысяч рублей с 1 июля 2024 года
Госдума приняла закон об увеличении с 1 июля 2024 года госпошлины за выдачу заграничного паспорта нового образца на 20%.
В результате стоимость загранпаспорта вырастет с нынешних 5 тысяч рублей до 6 тысяч рублей. Для детей до 14 лет документ будет стоить дороже на 500 рублей - 3 тысячи рублей.
Госпошлина за выдачу приглашения для въезда в страну увеличится до 960 с 800 рублей; вида на жительство – до 6 тысяч с 5 тысяч рублей; разрешения на временное проживание – до 1,92 тысячи с 1,6 тысячи рублей. Кроме того, также увеличится стоимость разрешений на привлечение и использование иностранных работников – до 12 тысяч с 10 тысяч рублей; разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, а также за прием в гражданство РФ и выход из него – до 4,2 тысячи с 3,5 тысячи рублей.
Ранее МВД, ФСБ и Минфин выступили против ускоренной выдачи гражданам РФ загранпаспортов за дополнительную плату. Об этом говорится в официальном ответе первого замминистра внутренних дел Александра Горового вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову, который представил соответствующую инициативу главе кабмина Михаилу Мишустину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru