Гособвинение запросило для иноагента Мунтяна 8,5 года колонии

Государственное обвинение потребовало заочно назначить мультипликатору Павлу Мунтяну (признан иноагентом) наказание в виде 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима за распространение фейков об армии России. Об этом сообщило РИА Новости.

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Мунтян обвиняется в размещении в Telegram-канале поста, в котором он изложил недостоверные данные о событиях в городе Буча (Украина).

Ранее блогера Александра Шпака заочно приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ФейкСудИноагенты

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