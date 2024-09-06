Гособвинение запросило для иноагента Мунтяна 8,5 года колонии

Мунтян обвиняется в размещении в Telegram-канале поста, в котором он изложил недостоверные данные о событиях в городе Буча (Украина).

Ранее блогера Александра Шпака заочно приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.

