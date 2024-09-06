Гособвинение запросило для иноагента Мунтяна 8,5 года колонии
6 сентября 202415:35
Государственное обвинение потребовало заочно назначить мультипликатору Павлу Мунтяну (признан иноагентом) наказание в виде 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима за распространение фейков об армии России. Об этом сообщило РИА Новости.
Мунтян обвиняется в размещении в Telegram-канале поста, в котором он изложил недостоверные данные о событиях в городе Буча (Украина).
Ранее блогера Александра Шпака заочно приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евгений Миронов сыграет главную роль в новом спектакле Валерия Фокина
- Глава «Росатома» заявил о росте угроз ядерным объектам РФ
- Минобороны РФ: За неделю в ходе СВО в плен сдался 41 украинский военный
- Российские войска освободили Журавку и Карловку в ДНР
- МИД Белоруссии заявил протест послу Японии в связи с поимкой шпиона
- ПВО РФ сбила за неделю семь ракет ATACMS ВСУ
- Все гимнастические федерации РФ объединятся в Федерацию гимнастики
- Гособвинение запросило для иноагента Мунтяна 8,5 года колонии
- Адвокат призвала обратиться в РКН при незаконном использовании личных фото
- Канада отправит Украине более 80 тысяч двигателей для ракет и 1300 боеголовок
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru