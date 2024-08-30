На Алтае журналисту дали восемь лет колонии за фейки о ВС России

Журналиста Сергея Михайлова, обозревателя газеты из Республики Алтай, приговорили к восьми годам заключения за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил России. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

«В марте и апреле 2022 года фигурант... в сети "Интернет" и в печатном издании опубликовал ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции... тем самым публично дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные Силы», — указали в ведомстве.

Правоохранители выявили и пресекли противоправную деятельность журналиста, провели «большой объем» следственных и процессуальных действий, в том числе ряд экспертиз, и получили неопровержимые доказательства причастности обвиняемого к инкриминируемому деянию.

Суд признал Михайлова виновным в распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти и вражды и приговорил его к восьми годам исправительной колонии общего режима. Также фигуранту на четыре года запретили заниматься журналистской, редакционной деятельностью в СМИ, работой, связанной с администрированием сайтов, публичным размещением обращений, комментариев и других материалов в интернете.

Ранее столичный Басманный суд заочно приговорил журналиста Дмитрия Колезева (признан в РФ иноагентом) к 7,5 года лишения свободы за фейки о российской армии, напоминает RT.

